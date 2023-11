Fis sagt Matterhorn-Ski-Rennen endgültig ab

Zermatt-Cervinia: Am Matterhorn ist auch der letzte Versuch für eine Ski-Abfahrt der Damen gescheitert. 40 Minuten vor dem Start entschied die Rennleitung, den Wettkampf wegen zu starkem Wind abzusagen. Vergangenes Wochenende war schon die Männer-Abfahrt wegen zu viel Schnee und Wind nicht zustande gekommen. Das Projekt auf 3000 Metern Höhe mit Start in der Schweiz und Ziel in Italien gilt als spektakulär aber umstritten. Es ist nun das zweite Jahr komplett ausgefallen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.11.2023 13:00 Uhr