Firmen vereinbaren Zusammenarbeit mit Arabischen Emiraten

Krankenhäuser kämpfen derzeit vor allem mit fehlendem Personal

Berlin: In den deutschen Krankenhäusern liegen derzeit so viele Covid-Patienten wie nie zuvor. Allerdings befinden sich die meisten Patienten auf den Normalstationen, sagte der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gaß, im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Die Intensivstationen seien derzeit nicht so belastet wie in anderen Phasen der Pandemie. Das wird sich nach Ansicht von Gaß auch in den nächsten Wochen nicht ändern. Ein Problem für die Krankenhäuser sei jedoch der Personalausfall. Er liegt um 20 Prozent höher als in normalen Zeiten. Der Vorsitzende der Krankenhausgesellschaft sprach sich mit Blick auf den kommenden Herbst für eine allgemeine Impfpflicht aus. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts bleiben die Infektionszahlen auf einem hohen Niveau. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz stieg leicht auf rund 1.714.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.03.2022 09:00 Uhr