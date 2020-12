Firmen können ab sofort Dezember-Hilfen beantragen

Das Wetter: regnerisch und windig

Das Wetter in Bayern: Es ist regnerisch und windig bei Tiefstwerten in der Nacht von 8 bis 2 Grad. Auch an Heiligabend Wind und Regen bei 6 bis 9 Grad, in der Nacht beginnt es dann fast überall zu schneien. Am ersten Weihnachtstag vor allem in Süd- und Ostbayern noch zeitweise Schnee, am zweiten Feiertag dann überall trocken - insgesamt deutlich kälter.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.12.2020 17:00 Uhr