Firmen klagen über Zurückhaltung der Banken bei Krediten

Deutschland will bei Wiederaufbau der Ukraine führende Rolle einnehmen

Berlin: Die deutsche Politik und die deutsche Wirtschaft wollen beim Wiederaufbau der Ukraine eine führende Rolle einnehmen. Zum deutsch-ukrainischen Wirtschaftsforum heute in Berlin heißt es vom Ostausschuss der Wirtschaft, deutsche Unternehmen stünden bereit. Sie könnten etwa Aufträge in der Energieversorgung oder in der Landwirtschaft übernehmen. Bundeskanzler Scholz und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen fordern derweil in einem gemeinsamen Zeitungsbeitrag einen "Marshallplan des 21. Jahrhunderts" für die Ukraine - in Anlehnung an den US-Plan für Europas Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg. Scholz und von der Leyen schreiben vor der morgigen Ukraine-Konferenz von G7 und EU, mit der Gestaltung des Wiederaufbaus bestimme sich, welches Land die Ukraine sein werde - etwa in Fragen der Nachhaltigkeit und der Rechtsstaatlichkeit.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.10.2022 11:00 Uhr