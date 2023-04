Finnland wird morgen offiziell 31. Mitglied der NATO

Meldungsarchiv - 03.04.2023 17:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Brüssel: Von morgen an rückt die NATO auf einer Länge von 1.300 Kilometern Grenzverlauf näher an Russland heran. Dann wird Finnland als 31. Mitglied in das westliche Verteidigungsbündnis aufgenommen. Die Zeremonie in Brüssel findet im Rahmen eines Außenministertreffens statt. NATO-Generalsekretär Stoltenberg sagte, der finnische Beitritt sei gut für die nordische Sicherheit und die NATO insgesamt. Finnland werde gut trainierte und gut ausgebildete Streitkräfte einbringen. Stoltenberg wertete den Beitritt auch als klares Zeichen für das Scheitern der Politik von Russlands Präsident Putin. Dessen erklärtes Ziel beim Angriff auf die Ukraine sei es gewesen, die NATO von seinem Land fernzuhalten. Nun aber werde sich die Grenzlänge zwischen dem Bündnis und Russland mit einem Schlag verdoppeln, sagte Stoltenberg.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.04.2023 17:00 Uhr