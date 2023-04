Finnland wird morgen Nato-Mitglied

Meldungsarchiv - 03.04.2023 16:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Brüssel: Die Nato wird Finnland morgen offiziell als Mitgliedsland aufnehmen. Die noch ausstehenden Ratifizierungsdokumente aus der Türkei sollen beim Außenministertreffen in Brüssel übergeben werden. Laut Nato-Generalsekretär Stoltenberg wird am Nachmittag die finnische Flagge vor dem Hauptquartier der Allianz gehisst. Die Nato hat dann 31 Mitgliedsstaaten. Stoltenberg sprach von einem guten Tag für die Sicherheit Finnlands, für die nordische Sicherheit und für das Bündnis insgesamt. Nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine hatte sich Finnland gemeinsam mit Schweden entschlossen, die Bündnisfreiheit aufzugeben. Die Türkei und Ungarn blockierten den Beitritt allerdings monatelang. Im Falle Schwedens steht ihre Zustimmung noch aus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.04.2023 16:00 Uhr