Finnland wird heute offiziell NATO-Mitglied

Meldungsarchiv - 04.04.2023 06:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Brüssel: Finnland wird heute offiziell neues Mitglied der NATO. Vor dem Hauptquartier des Verteidigungsbündnisses wird am Nachmittag symbolisch die finnische Flagge gehisst. Mit der Aufnahme des skandinavischen Landes gehören der NATO dann 31 Staaten an. Finnland hatte in Folge des russischen Angriffskriegs gemeinsam mit Schweden den Beitritt beantragt. Für die Aufnhame Schwedens fehlt allerdings noch die Ratifizierung der Türkei und Ungarn. Experten sehen die NATO-Erweiterung in Skandinavien als strategisch wichtig, da Finnland eine direkte Grenze zu Russland hat. Als Reaktion auf diesen Schritt kündigte der Kreml bereits gestern an, seine Militärpräsenz im Norden des Landes zu verstärken.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.04.2023 06:00 Uhr