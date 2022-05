Finnland will offiziell Antrag auf Aufnahme in die NATO stellen

Nachrichtenarchiv - 15.05.2022 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Helsinki: Finnland will sich nun auch offiziell um einen NATO-Beitritt bewerben. Der finnische Präsident Niinistö und Regierungschefin Marin haben angekündigt, dass sie einen entsprechenden Antrag stellen. Das Parlament muss dem Schritt noch zustimmen - eine Mehrheit gilt aber als sicher. Niinistö sprach von einem "historischen Tag für das skandinavische Land. Auch die NATO-Staaten stellten bei ihrem Treffen in Berlin Finnland eine rasche Aufnahme in Aussicht - ebenso wie Schweden. Die dortige Regierungspartei will am Nachmittag ihre Entscheidung über einen NATO-Beitritt bekanntgeben. NATO-Generalsekretär Stoltenberg sagte nach dem Treffen der Außenminister des Militärbündnisses in Berlin, dass Finnland und Schweden schon bisher enge Partner der Nato sind. Ihre Mitgliedschaft würde die gemeinsame Sicherheit noch verstärken und zeigen, dass die Tore für souveräne Länder offen stehen, und sich Angriffe nicht auszahlen. Die NATO sei durch den russischen Angriffskireg gegene die Ukraine stärker denn je. Stoltenberg kündigte weitere Unterstützung für die Ukraine an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.05.2022 15:00 Uhr