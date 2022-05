Finnland will offiziell Antrag auf Aufnahme in die NATO stellen

Nachrichtenarchiv - 15.05.2022 12:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Helsinki: Finnland will sich nun auch offiziell um eine NATO-Mitgliedschaft bewerben. Der finnische Präsident Niinistö und Regierungschefin Marin kündigten einen entsprechenden Antrag an. Das finnische Parlament muss dem Schritt noch zustimmen - eine Mehrheit gilt aber als sicher. Auch die NATO-Staaten haben bei ihrem Treffen in Berlin - Finnland eine rasche Aufnahme in Aussicht gestellt - ebenso wie Schweden. Die dortige Regierungspartei will heute Nachmittag ihre Entscheidung über einen NATO-Beitritt bekanntgeben. Bundesaußenministerin Baerbock sagte bei den Beratungen mit ihren Nato-Kolleginnen und -Kollegen, Deutschland würde einen Beitritt der beiden Länder sehr schnell ratifizieren. Die Bundesregierung hat laut Baerbock deshalb bereits Gespräche mit allen demokratischen Parteien geführt. Auch andere Nato-Staaten hätten einen schnellen Ratifizierungsprozess zugesagt, ergänzte die Ministerin.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.05.2022 12:30 Uhr