Finnland und Türkei wollen über NATO-Beitritt sprechen

14.05.2022 19:00 Uhr

Berlin: Finnland will noch im Laufe des Abends mit der Türkei über Differenzen zum angestrebten NATO-Beitritt des nordischen Landes beraten. Das teilte Außenminister Haavesto vor inoffiziellen Gesprächen der Minister in Berlin mit. Die Türkei hatte Bedenken angemeldet. Die Regierung in Ankara will vor allem darüber reden, wie Finnland und das ebenfalls beitrittswillige Schweden zur verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK stehen. Haavisto zeigte sich zuversichtlich, die Bedenken ausräumen zu können. Die Regierung in Helsinki wird voraussichtlich morgen den Beitrittswunsch offiziell beschließen. Die Türkei könnte die Aufnahme mit einem Veto verhindern.

