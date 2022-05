Finnland und Schweden beraten über NATO-Beitritt

Nachrichtenarchiv - 16.05.2022 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Helsinki: Die Parlamente in Finnland und Schweden haben mit ihren Beratungen über den geplanten NATO-Beitritt der beiden Länder begonnen. Das Sicherheitsumfeld habe sich grundlegend verändert, sagte die finnische Regierungschefin Marin vor den Abgeordneten in Helsinki. Das einzige Land, das die europäische Sicherheit bedrohe, sei Russland. Kurz vor den Beratungen hatte der russische Vize-Außenminister Rjabkow beide Länder erneut vor einem solchen Schritt gewarnt. Dies sei ein weiterer schwerer Fehler mit weitreichenden Folgen, sagte Rjabkow laut russischen Nachrichtenagenturen. -Im Kriegsgebiet selbst macht das ukrainische Militär offenbar Fortschritte bei der Rückeroberung der Region nördlich der zweitgrößten Stadt Charkiw. Wie das Verteidigungsministerium meldete, konnten Soldaten bis an die russische Grenze vorstoßen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.05.2022 15:00 Uhr