Finnland schließt vier Grenzübergänge zu Russland

Helsinki: Finnland schließt vier Grenzübergänge nach Russland. Die finnische Regierung wirft Moskau vor, Migranten ungehindert passieren zu lassen. Hintergrund ist demnach der NATO-Beitritt Finnlands im April. Damals hatte Moskau mit Vergeltungsmaßnahmen gedroht. Die finnische Seite weist darauf hin, dass die Menschen aus dem Irak, Syrien, der Türkei und Somalia auf Fahrrädern ankommen, die ihnen in Russland zur Verfügung gestellt worden seien. An der Grenze zu Polen gab es bereits ähnliche Vorwürfe gegen die russischen und die belarussischen Behörden. Migranten würden gezielt in den Westen geschleust, um die EU zu destabilisieren, so die Regierung in Warschau.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.11.2023 19:00 Uhr