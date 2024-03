Finnland ist zum siebten Mal "glücklichstes Land der Welt"

Helsinki: Die glücklichsten Menschen der Welt leben in Finnland. Das zeigt der neueste Weltglücksbericht, der heute - am Internationalen Tag des Glücks - veröffentlicht wurde. Finnland steht schon zum siebten Mal an der Spitze, gefolgt von Dänemark, Schweden, Island und Israel. Die Menschen in 143 Ländern wurden gefragt, wie sie ihr Leben einschätzen. Die Deutschen sind demnach weniger glücklich, Deutschland rutschte von Platz 16 auf Platz 24. Auch die Menschen in den USA sind weniger zufrieden als bei der letzten Befragung. Nach Einschätzung der Glücksforscher spielen soziale Unterstützung, Einkommen, Freiheit und die Abwesenheit von Korruption eine wichtige Rolle.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.03.2024 06:00 Uhr