Finnland ist offiziell neues NATO-Mitglied

Brüssel: Finnland ist jetzt offiziell neues NATO-Mitglied. Der finnische Außenminister Haavisto übergab vor Kurzem in Brüssel die Beitrittsurkunde seines Landes an US-Außenminister Blinken. Damit ist der Aufnahmeprozess Finnlands in das westliche Militärbündnis endgültig abgeschlossen. Blinken sprach von einem historischen Tag. Ähnlich äußerte sich NATO-Generalsekretär Stoltenberg. Finnland sei nun in Sicherheit, so Stoltenberg. Wörtlich fügte er hinzu: "Solange wir geeint sind, uns gegenseitig schützen und dies auf glaubwürdige Weise tun, wird es keinen Militärangriff auf einen Nato-Verbündeten geben." Finnland hatte in der Folge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine den Beitritt zur NATO beantragt. Die Reaktion Moskaus fiel erwartungsgemäß harsch aus. Aus dem Kreml hieß es, die Aufnahme Finnlands in die NATO sei ein Angriff auf die Sicherheit und die nationalen Interessen Russlands. Dies werde Gegenmaßnahmen nach sich ziehen.

