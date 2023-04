Finnland gehört nun offiziell zur NATO

Meldungsarchiv - 04.04.2023 16:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Brüssel: Finnland ist nun offiziell in der NATO. Der finnische Außenminister Haavisto hat in Brüssel die Beitritts-Dokumente an seinen US-Kollegen Blinken übergeben - den offiziellen Verwalter des Verteidigungsbündnisses. Finnland ist das 31. NATO-Mitglied. Inzwischen wurde vor dem Hauptquartier in Brüssel die finnische Flagge gehisst. An der feierlichen Zeremonie nahmen die Außenminister der übrigen NATO-Staaten teil. Generalsekretär Stoltenberg sprach von einem historischen Tag. Der Schritt werde Finnland sicherer und die NATO stärker machen. Der Beitritt ist eine Reaktion auf den Ukraine-Krieg. Finnland hat eine mehr als 1.300 Kilometer lange Grenze mit Russland und war jahrzehntelang neutral. Der Kreml kritisiert den NATO-Beitritt als Bedrohung für seine eigene Sicherheit und sieht sich zu Gegenmaßnahmen gezwungen. Einzelheiten wurden aber nicht genannt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.04.2023 16:00 Uhr