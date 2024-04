Finnland gedenkt der Opfer des Schusswaffenangriffs an Schule

Helsinki: Finnland hat der Opfer des Schusswaffenangriffs in einer Schule gedacht. Am heutigen nationalen Trauertag wehen die Flaggen auf Halbmast. Im Schnee vor der Schule legten viele Menschen Blumen nieder und zündeten Kerzen an. Ein zwölfjähriger Junge hatte gestern in einer Schule in Vantaa nördlich der Hauptstadt Helsinki das Feuer eröffnet und einen Klassenkameraden getötet sowie zwei Mädchen schwer verletzt. Die Polizei hat inzwischen Medienberichte bestätigt, wonach der zwölfjährige Schütze Mobbing als Motiv für seine Tat genannt hat. Nach Angaben der Polizei war der Junge in einer ersten Befragung geständig. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Mordes und versuchten Mordes ein. Da der Beschuldigte zwölf ist, kann er aber nicht strafrechtlich belangt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.04.2024 15:00 Uhr