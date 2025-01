Finnland ermittelt gegen sieben Matrosen nach Kabelschaden im Meer

Helsinki: Nach der Beschädigung eines Unterwasserkabels in der Ostsee ermittelt die finnische Polizei jetzt gegen sieben Matrosen. Sie gehören zur Besatzung eines in Russland gestarteten Tankers, der mit seiner Ankerkette das Kabel am Grund der Ostsee beschädigt haben soll. Die Matrosen werden als Verdächtige geführt und dürfen derzeit nicht ausreisen. Sie werden von der finnischen Polizei weiter verhört. Die Ermittler veröffentlichten außerdem Fotos vom Rumpf des Tankers, die Schäden durch die Ankerkette belegen sollen. Finnland vermutet, dass der Tanker zur sogenannten russischen Schattenflotte gehört, mit der Moskau internationale Sanktionen umgeht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.01.2025 12:00 Uhr