Finnland entdeckt möglicherweise neues Gasleck in Ostseepipeline

Helsinki: Finnland hat in der Gas-Pipeline Balticconnector in der Ostsee möglicherweise ein neues Leck entdeckt. Die finnische Regierung hat nach einem plötzlichen Druckabfall in der Pipeline zwischen Finnland und Estland kurzfristig eine Pressekonferenz einberufen. Präsident Niinistö teilte mit, es sei wahrscheinlich, dass die Beschädigung von außen verursacht wurde. Eine finnische Zeitung berichtet, Regierung und Militär vermuteten, dass Russland die Leitung angegriffen hat. Die Betreibergesellschaften von Balticconnector, Gasgrid aus Finnland und Elering aus Estland, hatten am frühen Sonntagmorgen einen plötzlichen Druckabfall in der Unterseeleitung bemerkt. Der Gastransport zwischen den beiden EU-Ländern wurde daraufhin eingestellt. Berichten zufolge wurden bei den anschließenden Ermittlungen auch das Militär und der Geheimdienst hinzugezogen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.10.2023 16:00 Uhr