Finnland bleibt das glücklichste Land der Welt

New York: Finnland bleibt das Land mit den glücklichsten Menschen der Welt. Das geht aus dem aktuellen Weltglücksbericht des Wellbeing Research Centre der Universität Oxford hervor. Auf den Plätzen zwei bis vier liegen mit Dänemark, Island und Schweden weitere nordische Länder. Deutschland verbessert sich leicht von Rang 24 auf 22, während die USA auf Platz 24 so schlecht wie nie abschnitten. Der Weltglücksbericht wird jedes Jahr von einem interdisziplinären Forscherteam zum Weltglückstag am 20. März veröffentlicht. In die Bewertung fließen ganz unterschiedliche Faktoren wie die Wirtschaftsleistung eines Landes, Gesundheit, das Freiheitsgefühl, die Großzügigkeit der Menschen und die Wahrnehmung von Korruption ein.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.03.2025 02:00 Uhr