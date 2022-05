Finnisches Parlament stimmt NATO-Mitgliedsantrag zu

Nachrichtenarchiv - 17.05.2022 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Helsinki: Das finische Parlament hat am Mittag einer Mitgliedschaft in der NATO zugestimmt. Die Abgeordneten sprachen sich nach zweitägiger Debatte mehrheitlich dafür aus. Am Mittag hatte schon Schweden offiziell einen Aufnahmeantrag gestellt. Bundeskanzler Scholz erklärte, man freue sich, beide Staaten bald im Bündnis begrüßen zu dürfen. Außenministerin Baerbock stellte Schweden und Finnland Sicherheitsgarantien bis zu einem NATO-Beitritt in Aussicht. Hintergrund ist, dass die Beistandsklausel des Verteidigungsbündnisses nur für Vollmitglieder gilt. Die Außenministerin zeigte sich außerdem überzeugt, das die Bedenken des Mitgliedsstaats Türkei hinsichtlich einer Aufnahme Schwedens und Finnlands schnell ausgeräumt werden können. Wie genau, sagte sie nicht. Die beiden skandinavischen Länder reagieren mit ihren Beitrittsgesuchen auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.05.2022 15:00 Uhr