Finnischer Friedensnobelpreisträger Ahtisaari stirbt mit 86 Jahren

Helsinki: Der frühere finnische Präsident und Friedensnobelpreisträger Martti Ahtisaari ist tot. Er starb im Alter von 86 Jahren, teilte seine Stiftung mit. Ahtisaari hatte 2008 den Friedensnobelpreis erhalten, für internationale Vermittlungs-Bemühungen. So hatte sich der finnische Präsident unter anderem im Kosovo-Konflikt, beim Weg Namibias in die Unabhängigkeit und in der indonesischen Unruheprovinz Aceh eingeschaltet. Beim Friedensprozess in Nordirland war es seine Aufgabe, die Entwaffnung der Untergrundbewegung IRA zu überwachen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.10.2023 12:00 Uhr