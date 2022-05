Finnische Statsführung spricht sich für Nato-Beitritt aus

Nachrichtenarchiv - 12.05.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Helsinki: Ein Nato-Beitritt Finnlands rückt näher. Präsident Niinistö und Ministerpräsidentin Marin haben sich in einer gemeinsamen Erklärung dafür ausgesprochen, sich dem Militärbündnis anzuschließen. Nun wird damit gerechnet, dass Finnland in den nächsten Tagen eine Mitgliedschaft in der Nato beantragt. Schweden könnte diesem Schritt folgen. Die beiden skandinavischen Länder waren bislang neutral. Der russische Angriff auf die Ukraine hat die Situation aber geändert. Mittlerweile gibt es in beiden Ländern eine Mehrheit für den Nato-Beitritt. Die Nato ist dafür offen. Ein Beitritt Finnlands und Schwedens könnte innerhalb von zwei Wochen vollzogen werden, hieß es in Brüssel.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.05.2022 10:00 Uhr