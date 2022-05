Finnische Staatsführung plädiert für NATO-Beitritt

Nachrichtenarchiv - 12.05.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Helsinki: Der finnische Präsident Niinistö und Ministerpräsidentin Marin haben sich für einen NATO-Beitritt ihres Landes ausgesprochen. In einer gemeinsamen Erklärung befürworteten die beiden eine Mitgliedschaft in der westlichen Militärallianz. Es wird nun damit gerechnet, dass sich Finnland in den kommenden Tagen zu einem Beitrittsantrag entschließen wird. Finnland hatte wegen seiner Nachbarschaft zu Russland in der Vergangenheit auf eine Mitgliedschaft in der NATO verzichtet. Der russische Angriff auf die Ukraine hat im Land aber zu einem Umdenken geführt. Auch Schweden überlegt derzeit, der Nato beizutreten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.05.2022 11:00 Uhr