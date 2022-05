Finnische Sozialdemokraten entscheiden über Position zu Nato-Beitritt

Nachrichtenarchiv - 14.05.2022 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Helsinki: Die sozialdemokratische Regierungspartei in Finnland will heute über ihre Haltung zu einem Antrag des Landes auf Mitgliedschaft in der Nato entscheiden. Regierungschefin Marin und Präsident Niinistö hatten sich vorgestern in einer gemeinsamen Erklärung ausdrücklich dafür ausgesprochen. Sollte sich die Partei dieser Meinung anschließen, würde sich im finnischen Parlament eine breite Mehrheit für einen Nato-Beitritt abzeichnen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.05.2022 05:00 Uhr