Finnische Saunakultur wird immaterielles UNESCO-Weltkulturerbe

Priorisierungsliste der Ständigen Impfkommission zur Corona-Impfung sorgt für Diskussion

Berlin: Die Priorisierungsliste der Ständigen Impfkommission zur Corona-Imfpung sorgt für Diskussionen. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz fordert, auch pflegende Angehörige auf die gleiche Stufe zu setzen wie die Pflegenden und die Menschen in den Pflegeberufen. Ebenso schwerkranke Menschen, die zuhause versorgt werden. Der Präsident der Bundesärztekammer, Reinhardt, spricht sich außerdem dafür aus, auch Praxisärzte frühzeitig zu impfen, schließlich stünden sie bei der Versorgung von Corona-Infizierten in der ersten Reihe, rangierten in der Prioritätenliste aber weit unten. Gesundheitsminister Spahn will heute eine Impf-Verordnung unterzeichnen, die auf den Empfehlungen der Kommission basiert. Demnach kommen zu erst Alten- und Pflegeheimbewohner an die Reihe sowie Menschen über 80 und Personal mit hohem Ansteckungsrisiko, also etwa in Notaufnahmen oder in der Pflege.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 18.12.2020 04:00 Uhr