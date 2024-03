Finnische Außenministerin warnt vor Bedrohung durch Russland

München: Amtsinhaber Putin hat wie erwartet die Präsidentschaftswahlen in Russland gewonnen. International gibt es scharfe Kritik an der Durchführung und dem Ausgang der Wahl. So ließ etwa Bundespräsident Steinmeier mitteilen, es werde aus Deutschland kein förmliches Glückwunschschreiben geben. Heute beraten die EU-Außenminister über Reaktionen auf Putins Wiederwahl. Mit dabei ist auch die finnische Außenministerin Valtonen. Im BR-Interview sagte sie, das Ergebnis bestärke den russischen Präsidenten in seinem Kurs. Europa müsse aufrüsten, um einen Krieg zu vermeiden. Die Bedrohung durch Russland werde anhalten, so Valtonen, deshalb müsse man Führern wie Putin Grenzen setzen, anders könne man sie nicht stoppen. Der russische Präsident hatte zuvor im Staatsfernsehen einen umfassenden Konflikt mit der Nato nicht ausgeschlossen. Er sprach von nur einem Schritt, den die Welt in diesem Fall von einem Dritten Weltkrieg entfernt sei.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.03.2024 07:00 Uhr