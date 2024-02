Finnen wählen in Stichwahl ihren neuen Präsidenten

Helsinki: Inmitten von Spannungen mit dem Nachbarland Russland wählen die Menschen in Finnland heute einen neuen Präsidenten. In der Stichwahl können sich die rund 4,3 Millionen Wahlberechtigten zwischen dem früheren konservativen Regierungschef Stubb und dem grünen Ex-Außenminister Haavisto entscheiden. Stubb hatte bei der ersten Runde vor zwei Wochen knapp vor Haavisto gelegen. Die Wahllokale sind bis 19 Uhr geöffnet. In Finnland wird der Präsident für sechs Jahre gewählt. Er bestimmt traditionell die Außenpolitik und ist Oberbefehlshaber der Streitkräfte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.02.2024 14:00 Uhr