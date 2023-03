Kurzmeldung ein/ausklappen Finnen sind trotz Krisen weltweit am glücklichsten

Helsinki: Trotz Krisenzeiten ist das Glücksempfinden weltweit überraschend konstant geblieben. Zu diesem Ergebnis kommt eine unabhängige Expertengruppe in dem neuen Weltglücksbericht. Spitzenreiter war erneut Finnland. Zum sechsten Mal in Folge lag das nordeuropäische Land auf Platz eins - und das trotz der Bedrohung in Europa durch den russischen Angriffskrieg und des noch nicht abgeschlossenen Nato-Beitritts. Dahinter folgen Dänemark, Island, Israel und die Niederlande. Deutschland schneidet um zwei Plätze schlechter ab als im Vorjahr und liegt nun auf Rang 16. Nach Einschätzung der Forscher sind Menschen generell in den Ländern glücklicher, in denen das Wohlbefinden möglichst gleichmäßig in der Bevölkerung verteilt ist.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.03.2023 07:00 Uhr