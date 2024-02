Finnen entscheiden in Stichwahl über neuen Präsidenten

Helsinki: In Finnland entscheidet sich heute in einer Stichwahl, wer der nächste Präsident des Landes wird. Es stehen sich der frühere konservative Regierungschef Stubb und der grüne Ex-Außenminister Haavisto gegenüber. Stubb hatte in der ersten Wahlrunde vor zwei Wochen gut 27 Prozent der Stimmen geholt, Haavisto kam auf fast 26 Prozent. Ein vorläufiges Endergebnis der Stichwahl dürfte noch im Laufe des Abends feststehen. Die Wahl im EU-Land Finnland findet unter dem Eindruck der Spannungen mit dem Nachbarn Russland statt. Nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine trat Finnland im April 2023 der Nato bei.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.02.2024 07:00 Uhr