Finanzminster Lindner will offenbar Immobilienkäufer entlasten

Nachrichtenarchiv - 12.05.2022 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Finanzminister Lindner erwägt offenbar, den Immobilienkauf in Deutschland zu erleichtern. Die "Rheinische Post" zitiert aus einem Eckpunktepapier des Finanzministeriums, demzufolge für Wohneigentum die Grunderwerbsteuer komplett oder teilweise entfallen könnte, wenn ein Landtag das so entscheide. In dem Entwurf aus Lindners Ministerium heißt es demnach, Länder sollen die Möglichkeit erhalten, einen zweiten Steuersatz bei Grunderwerbsteuer einzuführen. Dieser könne dann sogar null Prozent betragen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.05.2022 04:00 Uhr