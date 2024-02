Finanzministerium will Steuerklassen 3 und 5 abschaffen

Berlin: Das Bundesfinanzministerium arbeitet an einer Steuerreform, mit der die von vielen Ehepaaren genutzten Steuerklassen 3 und 5 abgeschafft werden sollen. Wie das Ministerium von Finanzminister Lindner mitteilte, laufen aktuell abschließende Gespräche und Abstimmungen. In einem der nächsten Gesetzgebungsverfahren soll demnach der Auftrag aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt werden. Der Steuervorteil des Ehegattensplittings würde dann in vielen Fällen gleichmäßiger auf die Ehepartner verteilt. Bayerns Finanzminister Füracker kritisierte das Vorhaben als „ideologiegetriebene Bevormundung“. Momentan wählten viele verheiratete Paare bewusst die - so wörtlich - „bürokratiearme Option“ der Steuerklassen-Kombination 3 und 5. Diese Wahlfreiheit müsse erhalten bleiben, so der CSU-Politiker. An der gemeinsamen Steuerschuld der Paare ändert sich allerdings nichts.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.02.2024 23:00 Uhr