Finanzministerium sieht Milliardenlücke im Bundeshaushalt 2025

Berlin: Im Bundeshaushalt für 2025 fehlen mindestens fünf Milliarden Euro. Laut Bundesfinanzministerium kommen weitere Belastungen hinzu. So dass insgesamt von einer Lücke im zweistelligen Milliardenbereich auszugehen sei. Detaillierte Angaben seien derzeit noch nicht möglich, da die Entwicklung von Konjunktur und Zinsen noch nicht absehbar seien. Das Handelsblatt beziffert die Lücke für kommendes Jahr auf mindestens 13 Milliarden Euro. Bereits im Bundeshaushalt für das laufende Jahr hatte ein Milliardenbetrag gefehlt. Grund war ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe. In der kommenden Woche soll der Bundestag den Haushalt für das nun laufende Jahr beschließen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.01.2024 12:00 Uhr