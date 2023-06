Finanzminister von Bund und Ländern stimmen auf Sparkurs ein

Meldungsarchiv - 02.06.2023 18:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Münster: Die Finanzminister von Bund und Ländern sehen die Phase der milliardenschweren Hilfspakete zur Krisenbewältigung als beendet an. Nach ihrem Treffen in Münster hieß es in der Abschlusserklärung, man müsse jetzt wieder auf Sparkurs gehen. Trotz der andauernden Herausforderungen sei es nötig, die Tilgung der Kredite anzugehen. Sonst würden die steigenden Zinsen irgendwann den Handlungsspielraum beschneiden. Alle seien sich einig, dass man auf Dauer nicht mehr Geld ausgeben könne als die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler erwirtschaften können, hieß es. Weiteres Thema war der Kampf gegen Geldwäsche und Finanzmarktkriminalität. Dazu sollen die verschiedenen Behörden von Bund und Ländern besser vernetzt werden, damit Daten und Informationen nicht durch unterschiedliche Zuständigkeiten verloren gehen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.06.2023 18:45 Uhr