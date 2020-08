Finanzminister Scholz will Schuldenbremse ab 2022 wieder einhalten

Nachrichtenarchiv - 29.08.2020 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesfinanzminister Scholz rechtfertigt, dass die Schuldenbremse im kommenden Jahr erneut ausgesetzt werden muss. Der SPD-Kanzlerkandidat hat der "Rheinischen Post" gesagt, man dürfe nicht alles, was man mit Stabilisierungsprogramm und Konjunkturmaßnahmen stütze, wieder kaputtmachen, indem man auf die Bremse trete. Jedem sei bewusst, dass die Krise nicht bis Jahresende überwunden sein werde, so Scholz. Er will nach eigenen Worten vom übernächsten Jahr an dann die Schuldenbremse wieder einhalten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 29.08.2020 03:00 Uhr