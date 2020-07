Finanzminister Scholz gerät im Wirecard-Skandal unter Druck

Bürger aus Serbien und Montenegro dürfen nicht mehr in die EU einreisen

Brüssel: Bürger aus Serbien und Montenegro dürfen wegen gestiegener Coronazahlen ab sofort nicht mehr in die Europäische Union einreisen. Das hat der Rat der EU-Staaten beschlossen. Grundlage der Entscheidung ist vor allem die Zahl der Covid-19-Neuinfektionen in den vergangenen 14 Tagen. Ausnahmen gelten für Gesundheitspersonal sowie Fachkräfte in anderen Branchen. Zudem dürfen EU-Bürger, die sich in Serbien oder Montenegro aufhalten, in ihr jeweiliges Heimatland zurückkehren. In Deutschland müssen sie sich aber dann in Quarantäne begeben, wie das Bundesinnenministerium betonte.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.07.2020 20:00 Uhr