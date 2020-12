Finanzminister Scholz erwägt Event-Schutzschirm für 2021

Bayerisches Kabinett beschließt verschärfte Corona-Auflagen

München: Bayern fährt bis zum Jahresende einen deutlich härteren Anti-Corona-Kurs als bisher. Nach einer Sondersitzung des Kabinetts kündigte Ministerpräsident Söder an, erneut den Katastrophenfall auszurufen. Der sanfte Lockdown habe leider nur eine milde Wirkung, sagte er zur Begründung. In Deutschland sterbe alle vier Minuten, in Bayern alle 20 Minuten ein Mensch an Corona. Es einfach weiterlaufen zu lassen, sei ethisch nicht vertretbar. Deshalb werde es nur an Weihnachten die versprochenen Lockerungen geben. Dann sind Zusammenkünfte von zehn Personen aus dem engsten Familien- und Freundeskreis erlaubt. An Silvester dürfen dagegen nicht mehr als fünf Menschen aus zwei Haushalten zusammenkommen. Außerdem vereinbarten CSU und Freie Wähler eine allgemeine Ausgangsbeschränkung für ganz Bayern und eine nächtliche Ausgangssperre für die Hotspots, und zwar von 21 Uhr bis 5 Uhr morgens. Menschen dürfen das Haus dann nur noch aus triftigem Grund verlassen. Schülerinnen und Schüler ab der 8. Klasse sollen in den Wechselunterricht, Berufsschüler in den Distanzunterricht. Der kleine Grenzverkehr wird ausgesetzt. Ausgenommen sind Pendler und Familien, alle anderen brauchen einen negativen Test oder müssen in Quarantäne.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 06.12.2020 14:30 Uhr