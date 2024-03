Finanzminister Lindner will mehr Steuerentlastungen

Berlin: Noch in diesem Jahr sollen Bürgerinnen und Bürger steuerlich entlastet werden. Das erklärte Bundesfinanzminister Lindner in einem Interview. Nachdem das Bürgergeld wegen der Inflationserwartung massiv erhöht worden sei, müsse jetzt rückwirkend der Grundfreibetrag in der Lohn- und Einkommenssteuer angehoben werden. Das Gesetz werde derzeit vorbereitet. Für 2025 und 2026 solle dann erneut die sogenannte kalte Progression ausgeglichen werden. Details dazu werde man aber erst im Herbst kennen, wenn der neue Progessionsbericht vorliege, so Lindner. Aktuell laufen in der Bundesregierung Haushaltsberatungen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.03.2024 11:00 Uhr