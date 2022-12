Finanzminister Lindner schließt weitere Entlastungen für 2023 aus

Kurzmeldung ein/ausklappen BND-Mitarbeiter wegen Verdachts auf Russland-Spionage festgenommen

Berlin: Beim Bundesnachrichtendienst ist offenbar ein Spion in den eigenen Reihen enttarnt worden. Der Mann werde des Landesverrats beschuldigt, so der Generalbundesanwalt. Der deutsche Staatsangehörige soll Informationen, bei denen es sich um Staatsgeheimnisse gehandelt habe, an einen russischen Nachrichtendienst übermittelt haben. Er wurde in Berlin festgenommen und befindet sich in Untersuchungshaft. BND-Präsident Kahl sagte, der Geheimdienst habe von einem möglichen Verratsfall in den eigenen Reihen erfahren und daraufhin zunächst interne Ermittlungen eingeleitet, bevor der Generalbundesanwalt eingeschaltet wurde. Details wollte Kahl nicht nennen. Zurückhaltung und Diskretion seien sehr wichtig, weil man es mit Russland auf der Gegenseite mit einem skruplellosen und gewaltbereiten Akteur zu tun habe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.12.2022 22:00 Uhr