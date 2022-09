Finanzminister Lindner bekräftigt Festhalten an Schuldenbremse

Nachrichtenarchiv - 19.09.2022 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Finanzminister Lindner hält trotz der Energiekrise und den damit verbundenen Entlastungspaketen für das anstehende Jahr an der Schuldenbremse fest. Es gehe um gezielte Maßnahmen, die mit der Schuldenbremse vereinbar seien, sagte er in der ARD. Wir können nicht dauerhaft Schulden machen, so der Minister, um Wohlstandsverluste auszugleichen, denn die Bürger müssen diese Schulden ja auch zurückzahlen. Aus den Bundesländern kommt Kritik an der Kosten-Aufteilung für die Entlastungsmaßnahmen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.09.2022 02:00 Uhr