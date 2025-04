Finanzminister Kukies hält nichts von europäischer Digitalsteuer

Kukies warnt vor europäischer Digitalsteuer: der Finanzminister der geschäftsführenden Bundesregierung macht sich vielmehr dafür stark, als Reaktion auf die US-Zölle mit Gegenzöllen zu reagieren, für den Fall, dass Verhandlungen scheitern sollten. Eine Digitalsteuer würde uns selbst auf die Füße fallen, so Kukies, da es in Europa bisher keine Alternativen zu den amerikanischen Internetkonzernen gebe. Seit dem Morgen sind neue US-Zölle in Kraft; auf alle Produkte aus der EU werden zusätzlich 20 Prozent fällig.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.04.2025 13:15 Uhr