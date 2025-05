Finanzminister Klingbeil und Ärztepräsident Reinhardt fordert Reformen

Berlin: Mit Blick auf die finanziell angeschlagenen Sozialversicherungen in Deutschland hat Bundesfinanzminister Klingbeil eine grundlegende Modernisierung der Kassen angemahnt. Der SPD-Politiker sagte der "Bild am Sonntag", man könne nicht ständig mehr Geld aus dem Bundeshaushalt nachschießen, um die Budgetlücken zu schließen. Gleichzeitig seien aber auch immer höhere Beiträge für die Versicherten keine Lösung. Stattdessen brauche es Strukturreformen, so Klingbeil. Auch Ärztepräsident Reinhardt sprach sich für Reformen aus. Sollte es im Gesundheitswesen nicht bald mehr Effizienz geben, drohe ein Versorgungsnotstand, sagte er im Gespräch mit der Deutschen Presseagentur.

