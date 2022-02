Finanzmärkte reagieren nervös auf Vorgehen Russlands

Putin schickt Truppen und erkennt ostukrainische Gebiete als Staaten an

Moskau: Der russische Präsident Putin hat die Entsendung von Truppen in den umkämpften Osten der Ukraine angeordnet. Wann die Soldaten in die Gebiete einrücken, oder ob sie bereits dort sind, ist unklar. Zuvor hatte Putin per Dekret die abtrünnigen Regionen Luhansk und Donezk als unabhängige Staaten anerkannt. In einer knapp einstündigen Fernsehansprache hatte Putin auch erklärt, historisch gehöre die Ukraine zu Russland. Schwere Vorwürfe richtete der Kreml-Chef Richtung Nato: Ein Beitritt der Ukraine zur Nato sei nur eine Frage der Zeit und eine direkte Bedrohung für Russlands Sicherheit.

Quelle: BR24 Nachrichten, 22.02.2022 03:00 Uhr