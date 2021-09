Finanzieller Ausgleich für Corona-Quarantäne soll enden

Nachrichtenarchiv - 22.09.2021 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Politik will den Druck auf Beschäftigte erhöhen, die sich nicht gegen Covid-19 impfen lassen. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern beraten am Mittag über eine einheitliche Linie beim finanziellen Ausgleich für angeordnete Quarantäne. Im Gespräch ist, dass Ungeimpfte ab 11. Oktober keinen Anspruch mehr auf Entschädigung für Verdienstausfälle haben. Dabei geht es um Kontaktpersonen von Infizierten und auch Reiserückkehrer. SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach warnt vor einer sinkenden Testbereitschaft. In der "Rheinischen Post" nennt er es "absolut lebensfern", dass sich Menschen auf eigene Kosten testen lassen, um dann im Fall eines positiven Ergebnisses auch noch ohne Verdienstersatz in Quarantäne zu gehen. Kritik kommt auch vom Grünen-Gesundheitsexperten Dahmen und dem Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Brysch. Der Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, Brossardt, sagte dagegen im BR, mit der auf dem Tisch liegenden Neuregelung mache man klar, dass Ungeimpfte Konsequenzen ihrer Verweigerungshaltung tragen müssten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.09.2021 08:00 Uhr