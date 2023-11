Finaler Beatles-Song erscheint heute

London: Mehr als 50 Jahre nach der Trennung der Beatles erscheint heute ihre wahrscheinlich letzte Single. Um 15 Uhr soll der Song "Now and then" im Internet veröffentlicht werden. Das Lied hatte John Lennon in den späten 1970er-Jahren geschrieben und dann unvollendet als Demo aufgenommen. Nach seiner Ermordung schenkte seine Witwe Yoko Ono den anderen früheren Bandmitgliedern die Demokassette mit Lennons Stimme und Klavierbegleitung. Mit Hilfe Künstlicher Intelligenz konnte die Stimme des Verstorbenen in ausreichender Qualität extrahiert werden.

