München: In der Deutschen Eishockey-Liga bleibt die Finalserie spannend. Die Eisbären Berlin haben gestern in München nach Verlängerung gewonnen und damit in der Best-of-Five-Serie zum 1:1 ausgeglichen. Bereits heute Abend tritt der EHC München zum dritten Finalspiel in Berlin an. Die vierte Partie wird übermorgen in München ausgetragen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.05.2022 07:00 Uhr