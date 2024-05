Finale des Eurovision Song Contests läuft in Malmö

Malmö: Begleitet von Protesten läuft in Schweden das Finale des Eurovision Song Contest. Pro-palästinensische Demonstranten beschimpften Zuschauer vor der Halle, einige versuchten, in die Malmö Arena einzudringen. Die Polizei setzte Pfefferspray ein. Die Proteste richten sich gegen die Teilnahme Israels, dem Völkermord im Gazastreifen vorgeworfen wird. Der niederländische Kandidat Joost Klein wurde am Mittag von den Veranstaltern ausgeschlossen, weil er eine Kamerafrau bedroht haben soll.

