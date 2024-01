Finale bei der Vierschanzentournee

Zum Sport: Bei der Vierschanzentournee geht es beim vierten und letzten Springen heute um den Gesamtsieg. Andreas Wellinger will den Rückstand auf den führenden Ryoyu Kobayashi aufholen. Der Japaner lag in der Qualifikation gestern jedoch deutlich vorne. Im slowenischen Kranjska Gora findet am Vormittag ab 9.30 Uhr der Riesenslalom der Damen statt. Die Herren gehen dann eine Stunde später ab 10.30 Uhr in Adelboden in der Schweiz an den Start. Und im Biathlon ist in Oberhof die Verfolgung dran. Für die Männer geht es um 12.25 Uhr los, für die Frauen um 14.40 Uhr.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.01.2024 07:00 Uhr