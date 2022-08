Filmproduzentin Janet Yang wird Präsidentin der Oscar-Akademie

Frachter mit Getreide aus der Ukraine erreicht Türkei

Istanbul: Am Abend ist das erste mit Getreide aus der Ukraine beladene Schiff seit Beginn des russischen Angriffskrieges in der Türkei eingetroffen. Der Frachter "Razoni" ankert nach Angaben des türkischen Verteidigungsministeriums an der Einfahrt zum Bosporus im Schwarzen Meer. Dort soll es am Morgen auf offener See inspiziert werden. Anschließend steuert der Frachter den Libanon an. An Bord befinden sich 26.000 Tonnen Mais.

