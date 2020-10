Filmpreis der Stadt Hof für Regisseur Axel Ranisch

Acht Städte und Landkreise in Bayern als dunkelrot eingestuft

München: Ab morgen gelten in insgesamt acht Städten und Landkreisen in Bayern verschärfte Corona-Regeln, da dort der Inzidenzwert von 100 überschritten wurde. Nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit sind neben dem Landkreis Berchtesgadener Land mit 292 nachgewiesenen Infektionen auch der Landkreis Passau, Stadt und Landkreis Schweinfurt, der Kreis Neustadt an der Waldnaab, Weiden in der Oberpfalz und Augsburg betroffen. Hinzu kommt der Landkreis Rottal-Inn, der wegen eines Übermittlungsfehlers aber nicht auf der Liste des Landesamtes aufgeführt wird. In diesen Regionen dürfen an Veranstaltungen nurmehr 50 Personen teilnehmen, in der Gastronomie beginnt die Sperrstunde um 21 Uhr.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.10.2020 18:00 Uhr