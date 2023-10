Filmpreis "Blauer Panther" geht an BR-Doku-Serie

München: Am Abend ist der "Blaue Panther" verliehen worden, der Nachfolger des Bayerischen Fernsehpreises. Dabei wurde auch eine Doku-Serie des BR ausgezeichnet. "Dirty Little Secrets" blickt in drei Folgen hinter die Kulissen der Musikwelt. Die BR-Serie bekam dafür einen "Blauen Panther" in der Kategorie "Information/Journalismus". Der Ehrenpreis ging an die Fernsehmoderatorin Dunja Hayali. Ministerpräsident Söder würdigte die 49-Jährige für ihren - so wörtlich - "klaren Kompass gegen Rassismus, Frauenhass und Diskriminierung von Minderheiten." Weitere Auszeichnungen erhielten unter anderem Serien des ZDF sowie von PrimeVideo und Netflix.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.10.2023 21:00 Uhr